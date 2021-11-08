Дацюка захотели лишить звания почетного гражданина в российском городе

Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев предложил лишить бывшего хоккеиста сборной России Павла Дацюка звания почетного гражданина Екатеринбурга. Об этом сообщает e1.ru.

Киселев заявил, что причиной стал снос исторического здания на улице Малышева в городе. Оно находилось на территории, принадлежащий компании «Алми», совладельцем которой является Дацюк. «На охранную зону наплевали. Оставить Дацюка почетным гражданином — это согласиться с варварским сносом любого памятника истории и архитектуры», — посчитал депутат.

Дацюк стал почетным гражданином Екатеринбурга в 2018 году. Он выступал за сборную России на семи чемпионатах мира, в его активе одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды. Кроме того, нападающий стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

Хоккеист также выступал с общественными инициативами. В 2019 году он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить изменения в законе о СНИЛС, так как с его помощью возможно отслеживать действия граждан.