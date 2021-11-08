Джиган оценил бой с Дациком

Рэпер Джиган о спарринге с бойцом MMA Дациком: он в хорошей форме и максимально адекватный

Рэпер Джиган в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA прокомментировал спарринг с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком.

Артист заявил, что ему приходилось активно работать в клетке, так как его соперник отличался выносливостью. «Дацик в хорошей форме, дышит три раунда спокойно. Он максимально адекватный. Я с ним изначально списался: без сечек, без сотрясов — он сразу согласился», — оценил поединок он. Джиган добавил, что ему нужно скинуть вес, чтобы быть в идеальной форме.

Видео спарринга появилось 6 ноября. На кадрах видно, как спортсмены готовятся к поединку, а затем дерутся друг с другом. После схватки Дацик посоветовал рэперу сделать упор на дыхание.

Джиган должен стать следующим соперником российского бойца Александра Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан.