Дацик подрался с Джиганом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в Instagram показал спарринг-бой с рэпером Джиганом.

На видео показано, как спортсмены готовятся к поединку, а затем дерутся друг с другом. После схватки исполнитель заявил, что был измотан, несмотря на то что постоянно тренируется и скинул лишние килограммы. Дацик посоветовал рэперу сделать упор на дыхание.

Джиган должен стать следующим соперником российского бойца Александра Емельяненко. Менеджер спортсмена Азамат Бостанов заявил, что его подопечный и музыкант готовы драться, но контракт на бой пока не подписан. Ожидалось, что встреча пройдет 4 ноября в Москве.

При этом Дацик заявлял, что Емельяненко не стоит драться против рэпера, так как этот бой не ждут зрители. Он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой организовать ему поединок с Емельяненко в Грозном.