Нож российского спецназа рассек летящую пулю

Возможности ножа «Игла», разработанного для боевых пловцов, показали на видео

Нож универсальный боевой (НУБ) «Игла» рассек летящую пистолетную пулю. Возможности ножей российского спецназа показали на видео в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Нож «Игла» разработали в Казани для боевых пловцов Военно-морского флота России. НУБ предназначен для ведения боя под водой и выполнения дополнительных задач. Нож получил линейку и режущую кромку. Это позволяет пловцам оперативно разрезать рыболовные сети в случае запутывания.

На испытаниях нож подвергают влиянию низкой и высокой температуры. Также «Иглу» проверяют на сопротивление изгибу с помощью подвешивания груза. В программе «Военная приемка» нож, который зажали в тисках, выдержал нагрузку в 225 килограммов.

Тестирование завершили выстрелом из пистолета Стечкина в клинок. На полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения «ЦНИИточмаш» в «Иглу» выстрелили с расстояния десять метров. Боевой нож разрезал пистолетную пулю на две части.

Ранее стало известно о новой технологии изготовления ножей из дерева. Извлечение гемицеллюлозы и лигнина позволило сделать древесину в 23 раза прочнее. Деревянный нож также можно затачивать, сообщает EurekAlert.