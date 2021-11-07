Ученые создали острейший нож из дерева

В США ученые создали нож из дерева, который втрое острее приборов из нержавеющей стали

Американские ученые придумали новый экологичный способ изготовления острых ножей — из дерева. Созданные по новой технологии изделия оказались в три раза острее ножей из привычной человеку нержавеющей стали, сообщает EurekAlert.

Химики из Мэрилендского университета в США извлекли из дерева его «слабую часть», делающую его мягким — гемицеллюлозу и лигнин, — сохранив структуру целлюлозы, благодаря чему оно стало в 23 раза прочнее. Отмечается, что после удаления лигнина древесина стала более гибкой и хрупкой, но эту проблему удалось решить с помощью прессования материала при высокой температуре. Наконец, готовый материал специалисты покрыли минеральным маслом, чтобы предотвратить впитывание в древесину воды.

В итоге из обработанной древесины сделали столовый прибор, которым неоднократно резали стейки средней прожарки и мыли, как любую другую кухонную посуду. При этом он не потерял своих свойств. Исследователи заверили, что ножи из такого дерева можно затачивать так же, как и металлические.

Ранее стало известно, что в Якутии специалисты в области химических технологий и материаловедения при поддержке Арктического инновационного центра СВФУ имени Аммосова создали уникальный морозостойкий материал, способный выдерживать температуры от минус 70 до плюс 200 градусов.