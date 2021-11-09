Байден прокомментировал рекордное падение своего рейтинга

Джо Байден о рейтинге: я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения

Президент США Джо Байден прокомментировал падение своего рейтинга до рекордно низких показателей. По его словам, во время участия в предвыборной гонки он не руководствовался результатами соцопросов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе интервью телеканалу WKRC-TV американский лидер согласился, что результаты последнего опроса газеты USA Today и Саффолкского университета действительно говорят о снижении его рейтинга, однако отметил, что цифры, полученные в ходе опросов, «могут расти и падать». Байден заявил, что в настоящее время пользуется поддержкой «практически такого же числа американцев», как и ряд его предшественников, в том числе Барак Обама и Билл Клинтон.

«Я баллотировался в президенты не из-за опросов общественного мнения», — заявил Байден, подчеркнув, что ситуация может измениться по мере того, как повестки его администрации, которые окажут «значительное влияние на простых американцев», будут продвигаться в Конгрессе США.

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Вместе с тем глава Белого дома признал, что «огромное число американцев испытывает обеспокоенность» на фоне пандемии коронавируса, безработицы и энергетического кризиса.

8 ноября газета USA Today со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом в период с 3 по 5 ноября, сообщила о том, что рейтинг одобрения американского лидера упал до 38 процентов, в то время как ранее данный показатель держался на уровне 40 процентов. По мнению 46 процентов респондентов, Байден справляется с работой на посту президента хуже, чем ожидалось.

После этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Джо Байден работает без оглядки на рейтинги, а в Белом доме сосредоточены на продвижении экономической политики Байдена и уверены, что она «улучшит жизнь буквально каждого американца, обеспечит рост нашей экономики и создаст рабочие места».