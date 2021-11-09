Названы причины катастрофического состояния общественного транспорта в России

Катастрофическое положение общественного транспорта в российских регионах связано с минимальными вложениями в развитие отрасли. Некоторые причины подобной ситуации в беседе с «Известиями» назвал урбанист Алексей Радченко.

Эксперт подтвердил, что общественный транспорт находится в сложном положении. В регионах не хватает финансирования сферы, и закупается дешевое оборудование. По мнению Радченко, во многих городах предпочитают вкладывать средства в автомобильную инфраструктуру. «По регионам множество примеров, когда строят развязку, стоимость которой покрыла бы обслуживание всего трамвайного парка, — деньги можно было бы пустить на обновление инфраструктуры общественного транспорта», — отметил урбанист.

Среди причин подобного состояния специалисты также назвали изменение объема финансирования с 1990-х годов — в указанный период общественный транспорт стал получать меньше средств, чем в 1980-е годы. «В результате к концу 2010-х годов мы пришли к тому, что сегмент пассажирского электротранспорта представлял собой дорабатывающие фонды советского периода, а население материализовало повышение благосостояния в основном в приобретение личных автомобилей», — пояснил старший научный сотрудник Центра исследования транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Павел Зюзин.

Дискуссия по поводу состояния общественного транспорта началась после публикации Минтрансом записки к проекту постановления о реализации инфраструктурных проектов. В документе указали, что транспортная инфраструктура находится в критическом состоянии из-за длительного недоинвестирования. Для решения вопроса власти предусмотрели комплексное развитие городского электрического транспорта.