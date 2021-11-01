Состояние общественного транспорта в России признали критическим

Минтранс: в России изношено более 80 процентов транспортной инфраструктуры

Общественный транспорт и транспортная инфраструктура в России находятся в критическом состоянии из-за длительного недоинвестирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на записку к проекту постановления о реализации инфраструктурных проектов, разработанному Минтрансом.

Как отмечается в документе, более 70 процентов транспортных средств (автобусов, трамваев и троллейбусов) в стране эксплуатируются с нарушениями сроков нормативного использования. Более 80 процентов сопутствующей инфраструктуры изношено. Из-за этого граждане пересаживаются на личные автомобили, признают чиновники.

Проект постановления подготовлен для реализации проектов, предусматривающих комплексное развитие городского электрического транспорта. Всего на программу обновления общественного транспорта в России планируется потратить 14,11 миллиарда рублей.

Также регионам до 2023 года выделят бюджетных кредитов на 500 миллиардов рублей, часть из которых пойдет на модернизацию транспортных систем. Предполагается, что в 2030-2035 годах доля поездок на общественном транспорте в российских городах увеличится с текущих 54 до 69 процентов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что будущие контуры транспортной системы страны нужно определить с учетом технологических вызовов. Он допустил возникновение проблем с поступлениями в дорожные фонды из-за перехода на более экологичный транспорт. В связи с этим президент поручил правительству подготовить доклад с проработкой решения возможных трудностей.