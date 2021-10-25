Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте

Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19 в транспорте

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, на всех видах транспорта. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Требование распространяется на авиационный, железнодорожный, водный и автомобильный транспорт. Контроль за соблюдением коронавирусных мер будет усилен также в такси и местах массового пребывания людей.

Российский лидер также рекомендовал главам регионов обеспечить запрет на проведение ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов с 23:00 до 6:00.

По данным на 25 октября, в России за минувшие сутки зафиксировали максимум по числу заболевших за сутки — 37 930 новых случаев.