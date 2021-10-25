Россия
 
Последние новости
Цены на газ в Европе взлетели
В Кремле оценили меры поддержки граждан и бизнеса на фоне пандемии
Сына Вячеслава Зайцева насторожили слухи о госпитализации модельера
Россиян предупредили о росте платежей за ЖКХ
Кандидата в главы МИД Германии обвинили в фальсификации биографии
В России значительно выросли цены на автомобили
Хоркина объяснила лишение гимнастки Мельниковой золота чемпионата мира
Заключенный из колонии похитил у россиянок более 2 миллионов рублей
В Минздраве объяснили рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Россиян предупредили о подорожании гречки 
Новости партнеров

Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте

Владимир Путин поручил усилить контроль за соблюдением мер против COVID-19 в транспорте
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов совместно с Роспотребнадзором усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19, на всех видах транспорта. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Требование распространяется на авиационный, железнодорожный, водный и автомобильный транспорт. Контроль за соблюдением коронавирусных мер будет усилен также в такси и местах массового пребывания людей.

Российский лидер также рекомендовал главам регионов обеспечить запрет на проведение ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов с 23:00 до 6:00.

По данным на 25 октября, в России за минувшие сутки зафиксировали максимум по числу заболевших за сутки — 37 930 новых случаев.

Будущее уже здесь

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от COVID-19
Путин рекомендовал регионам запретить мероприятия и работу ресторанов ночью
В России выявили 35 660 новых случаев коронавируса
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
23:4024 октября

Закуривший в вагоне МЦК пожилой россиянин попал на видео

 
23:0124 октября

Москвичам раскрыли правила подготовки дачного участка к зиме

 
22:4724 октября

В Совфеде отреагировали на новые требования Украины по Крыму

Россия00:01 6 октября

«Чаще постковид у тех, кто болел легко»

Бессонница, депрессия и боль: что ждет россиян, переболевших коронавирусом?
22:3624 октября

Двух школьников жестоко избили в Свердловской области

22:2824 октября

Москвич перевел миллионы рублей на счета телефонных мошенников

 
21:5024 октября

Доктор Мясников заявил о необходимости трех доз вакцины для людей из групп риска

Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
21:4924 октября

Зеркальный осьминог возле станции метро в Москве восхитил россиян

 
21:2524 октября

Раскрыты обстоятельства гибели мужчины при взрыве гранаты в квартире в Брянске

20:4124 октября

Мужчина погиб при взрыве гранаты в одной из квартир в Брянске

Россия
Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Автомобиль влетел в здание у Московского зоопарка и попал на видео
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин поручил перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России предложили поднять стоимость проезда по платным трассам
Цены на газ в Европе взлетели
Российский фондовый рынок открылся ростом
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна
Партнерский материал
ИТ в образовании.
Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница откровенной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного извинилась
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Эмигрировавшего из России журналиста заподозрили в оправдании нацизма
Россиянам показали секретную станцию московского метро
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина обнаружила неприятную находку в доме возлюбленного и раскрыла его обман
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России с начала года
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
АвтоВАЗ запретит дилерам продавать Lada без дополнительного оборудования
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Винтажный Renault 4 превратили в мини-отель на колесах
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы