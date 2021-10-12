Москвичей предупредили о новых правилах поездок на общественном транспорте

В Москве приготовили большую реформу сети общественного транспорта, которая продлится до конца 2022 года, но первые изменения жители столицы заметят уже до конца 2021-го. Горожан предупредили о расширении маршрутов и перенумерации автобусов, пишут «Известия» со ссылкой на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ноябре в Центральном и Южном административных округах столицы запустят 38 новых маршрутов. Всего изменения затронут 200 направлений сети наземного транспорта «Магистраль». Улучшится связь южных районы мегаполиса с центром. До декабря декабря 2022 года завершат реформирование маршрутов Юго-Западного и Западного округов, чтобы сделать движение автобусов более понятным, повысить скорость перемещения горожан.

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«Существующие маршруты скорректировали, убрали лишние и добавили новые, например, объединили дублирующие. Там, где раньше работали два похожих маршрута с редким интервалом движения, теперь будет один, но частый. Там, где пассажиров много, запустят магистральный маршрут с короткими интервалами», — пояснили в столичной мэрии.

В Западном Бирюлево магистральные маршруты доведут на север и через платформу Бирюлево-Товарная. Автобусы с интервалом до десяти минут ранее курсировали только в центре района по Медынской улицы и не заходили на его северные территории. После изменений маршрутами будет пронизан весь район, подчеркнули в департаменте транспорта.

Москвичи, которые проживают в южной и северной частях Москвы, будут проводить на остановках меньше времени. Интервал ожидания автобуса сократится в 2-2,5 раза. Планируемые к запуску в ноябре маршруты соединят центр с окраиной и спальные районы по Варшавскому, Каширскому шоссе и Севастопольскому проспекту, Липецкой улице, проспекту Андропова. Автобусы сменят нумерацию, предупреждения и памятки об этом появятся на всех остановках.

Как отметил зампред Мосгордумы Степан Орлов, в столице из года в год меняется логика передвижения общественного транспорта. «Власти города исходят из простых и очевидных установок: метро, автобусы, электробусы и трамваи должны ходить именно там, где это нужно, довозить куда требуется и работать как часы», — подчеркнул Орлов.

Ранее стало известно, что уже в 2021 году на улицах Москвы пройдут испытания первого в России автобуса на водороде. Отечественный автобус на экологичных топливных элементах представил «КамАЗ».