В России начнут кардинально бороться с потопами на дорогах

Минстрой подсчитает затраты и подготовит план по массовой модернизации систем ливневой канализации в стране. С таким поручением для решения одной из главных проблем российских дорог выступил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, пишут «Известия».

По данным экспертов в области транспорта, в большинстве городов России ливневки изношены на 60–90 процентов, в некоторых населенных пунктах водоотвод после осадков не организован совсем. По предварительным подсчетам специалистов, для кардинальной борьбы с потопами в периоды неблагоприятных метеоусловий потребуется бюджет в 250 миллиардов рублей. Конкретные предложения по указанному вопросу Минстрой представит к 15 октября.

В ведомстве подчеркнули, что все больше городов начали готовить мастер-планы, которые учитывают строительство и реконструкцию коммунальных сетей. При этом проблема с ливневками упирается и в законодательное регулирование, добавила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова. В стране нет обязательных требований к обустройству дорог в населенных пунктах системами поверхностного или подземного водоотвода, которые ликвидируют застой жидкости от дождей и снегопадов на проезжей части, создающие опасные ситуации для водителей.

«Ливневая канализация почти во всех городах России требует модернизации. Особенно остро проблема стоит на юге страны, где обычно больше осадков. В числе главных проблем — отсутствие очистки стоков, недостаточная пропускная способность канализации, а в некоторых населенных пунктах ливневки нет вообще», — согласилась глава комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова.

Чаще всего ливневки содержат за счет средств региональных, местных бюджетов и поддержки бизнеса, но денег недостаточно, продолжила Довлатова. «Целесообразно ввести финансирование со стороны федерального бюджета или граждан, когда рассчитывается коэффициент водостока территории дома на квадратный метр жилья», — заключила эксперт.

В конце августа 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии дорожной инфраструктуры в России. Регионам добавят 8,7 миллиарда рублей на ремонт и строительство магистралей. Отдельная программа на восемь миллиардов рублей предусмотрена для Крыма.