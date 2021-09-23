Власти Брянска назвали причину разрушения открытой неделю назад дороги

В областном правительстве прокомментировали ситуацию после широкого обсуждения в СМИ и соцсетях инцидента с обвалом съезда на дороге, соединяющей Фокинский и Володарский районы Брянска и торжественно открытой неделю назад. Чиновники заявили, что участок проезжей части не выдержал обильных ливней., так как под ним не успели укрепить склон, а саму трассу все еще достраивают, передает пресс-служба ведомства.

Главной причиной обвала на новой дороге власти Брянска названы экстремальные погодные условия. С 17 по 19 сентября в городе выпало 145 процентов месячной нормы осадков, сообщили в правительстве. «От непрекращающихся дождей пострадал участок дороги, которая, подчеркнем, не сдана в эксплуатацию. На месте размыва проводят необходимые работы по укреплению склона и водоотводу, не мешающие движению автотранспорта», — пояснили в ведомстве, добавив, что подрядчик восстанавливает склон за свой счет.

В правительстве отметили, что вдоль всей дороги обустроена ливневка, и вода с проезжей части попадает в специальную конструкцию, а далее распределяется на несколько потоков, чтобы не размывать грунт.

Весной 2021 года мэр Благовещенска Олег Имамеев в соцсетях публично извинился перед жителями за 300 ям на дорогах. Глава города отметил, что в предыдущие годы подобных проблем было гораздо меньше. Имамеев пообещал сделать все возможное, чтобы решить вопрос быстро и качественно.

