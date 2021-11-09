Площадь жилья для богачей в Москве упала до минимума

Knight Frank: за миллион долларов в Москве можно купить 60 квадратных метров жилья

В Москве обнаружили только 60 квадратных метров элитной недвижимости за миллион долларов — минимальный показатель с 2014 года. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

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Размер жилья, доступного для богатых покупателей, сократился на 36 процентов — в третьем квартале 2020 года показатель достиг 94 квадратных метров. Рекордный минимум был зафиксирован в 2014 году — за миллион долларов можно было приобрести 54 «квадрата» элитного жилья.

По данным аналитиков, к сентябрю 2021 года на Патриарших прудах, которые считаются самым дорогим районом Москвы, за миллион долларов можно было приобрести 25 квадратных метров — на 8 «квадратов» меньше показателя 2020 года. В районах улиц Остоженка и Пречистенка, а также в Замоскворечье суммы хватило бы на 35-36 «квадратов». Наиболее доступные варианты элитного жилья нашли в районах Пресня и Раменки — 86 квадратных метров и 92 квадратных метра соответственно.

Эксперты объяснили сокращение площади ростом цен на рекордные 42 процента. Подобная динамика вызвана снижением предложения из-за высокой активности покупателей, ростом себестоимости строительства и увеличением цен в новостройках.

Ранее эксперты Knight Frank зафиксировали в Москве существенное сокращение экспозиции для покупки элитного жилья в новостройках — с сентября 2020 года совокупный объем предложения квартир и апартаментов в данном сегменте упал на 43 процента. Наибольшее снижение выбора элитного жилья заметили в районе Патриарших прудов.