Названы цели публикации статьи Лаврова

Политолог Павел Салин назвал цели публикации статьи «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» главы МИД Сергея Лаврова. По его мнению, политик преследовал две цели — вновь запустить внутри страны кампанию по консолидации населения и дать сигнал Западу о том, что Россия сдерживает напряженность в сопредельных государствах. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Сергей Лавров в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» рассказал, что ксенофобия по отношению к русскоговорящему населению Казахстана стала следствием воздействия внешних сил, которые хотят внести раздор между Москвой и Нур-Султаном.

Он подчеркнул, что таким образом казахам насаждается местечковый национализм и дискредитация сотрудничества с Россией. Однако подобные действия, по словам Лаврова, быстро пресекаются по причине крепких двусторонних отношений между странами.

Сигналы внутрь и вовне

Статья Лаврова написана для достижения сразу двух целей, заявил Салин. В первую очередь, публикация направлена на консолидацию русскоязычного населения. «Власть таким образом шлет сигнал вовнутрь России. Летом уже была попытка запустить внутрь страны кампанию по консолидации населения перед лицом внешней угрозы, назовем ее так: “наших бьют за рубежом”. В частности, в августе появлялась информация о притеснении русскоязычного населения за границей. Тогда запустить волну не удалось, сейчас господин Лавров пытается сделать это по второму разу», — отметил политолог.

По его мнению, это не единственная цель статьи. Также публикация направлена на то, чтобы дать понять западному миру, что в регионе стабильно. «Вторая цель этой статьи — запустить сигнал вовне о том, что Россия пытается сдержать напряженность в сопредельных государствах для того, чтобы получить определенные бонусы от Запада. В основном это идет в украинском направлении, но и про Казахстан не забывают, видимо, по остаточному принципу», — высказался Салин.

3 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что несмотря на привилегированный статус союзнических отношений между Москвой и Нур-Султаном, Кремль пристально следит за проявлением нетерпимости по национальному признаку в Казахстане.