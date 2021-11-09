В Госдуме прокомментировали возбуждение дела против ТНТ из-за поцелуя мужчин

Депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал возбуждение административного дела за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений против телеканала ТНТ, причиной которого стал поцелуй двух мужчин в эфире шоу «Игра». Решение МВД он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки», — заявил Романов.

По его словам, необходимо, чтобы закон работал, а компетентные органы привлекали к ответственности тех, кто совершил правонарушение. Депутат также выразил уверенность в том, что крайне важно, чтобы сознание российских подростков не будоражили «различные западные веяния и технологии».

«Все же начинается с малой пропаганды. Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — посчитал парламентарий. В заключение он добавил, что в вопросах того, что является пропагандой, существует четкая грань, установленная законодательством.

О том, что в отношении ТНТ возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), стало известно ранее во вторник, 9 ноября.

Причиной стал выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин, показанный в эфире ТНТ 3 октября. Во время программы комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха. После выхода шоу депутаты Госдумы, в числе которых был Романов, заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя мужчин.