Организаторы туров устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26

К месту крушения Ан-26 в заповеднике «Большехехцирский» в Хабаровском крае организовали платные экскурсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную дирекцию государственных природных заповедников и нацпарков «Заповедное Приамурье».

По данным пресс-службы, в субботу, 6 ноября, было зафиксировано 22 нарушения особо охраняемой природной территории (ООПТ) в районе горы Хребтовой.

«Причём в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками», — подчеркнул руководитель заповедника Антон Фетисов.

Руководство обратило внимание на предприимчивых туроператоров после того, как в соцсетях нашли аккаунт, где организаторы турпоходов предлагали «прогулку на Хехцир к упавшему самолёту». Причем, как отметил Фетисов, именно останки крушения самолета использовались для привлечения путешественников.

«Мы были очень удивлены таким моментом и поражены тем, что группа действительно собралась. На "прогулку" отправились 9 человек, которых мы и остановили во время рейда», — сообщил директор заповедника.

При этом, отмечается, что в ходе беседы на месте организатор сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей нести не собирался притом, что брал с каждого участника похода по две тысячи рублей.

Директор заповедника подчеркнул, что самовольный вход на территорию заповедника строго запрещён, а нарушителей ждет штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование территории.

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Его обломки нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Воздушное судно врезалось в горный хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовский.

