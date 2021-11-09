Россия
 
Последние новости
Белоруссия прекратит продавать Украине электроэнергию
Рабочие закрасили историческую плитку в московском доме и возмутили россиян 
Спрогнозирована катастрофическая засуха «Судного дня»
Инфекционист раскрыл число защищающих от штаммов COVID-19 антител
В Совфеде оценили вероятность выхода Польши из ЕС
Байден прокомментировал рекордное падение своего рейтинга
ПФР разместил почти миллиард рублей пенсионных накоплений в депозиты
В Германии назвали сроки сертификации «Северного потока-2»
Минюст расширит список препятствующих содержанию в СИЗО болезней
Новости партнеров
Прослушать новость

Организаторы туров устроили платные экскурсии к месту крушения Ан-26

«Заповедное Приамурье»: к месту крушения Ан-26 под Хабаровском устроили платные экскурсии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

К месту крушения Ан-26 в заповеднике «Большехехцирский» в Хабаровском крае организовали платные экскурсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную дирекцию государственных природных заповедников и нацпарков «Заповедное Приамурье».

По данным пресс-службы, в субботу, 6 ноября, было зафиксировано 22 нарушения особо охраняемой природной территории (ООПТ) в районе горы Хребтовой.

«Причём в место, куда, во-первых, добраться не так легко, во-вторых, где совсем недавно погибли люди, в-третьих, где запрещено находиться без разрешения руководства заповедника или дирекции ФГБУ "Заповедное Приамурье", без сопровождения наших госинспекторов, а тем более на автотранспорте и с собаками», — подчеркнул руководитель заповедника Антон Фетисов.

Руководство обратило внимание на предприимчивых туроператоров после того, как в соцсетях нашли аккаунт, где организаторы турпоходов предлагали «прогулку на Хехцир к упавшему самолёту». Причем, как отметил Фетисов, именно останки крушения самолета использовались для привлечения путешественников.

«Мы были очень удивлены таким моментом и поражены тем, что группа действительно собралась. На "прогулку" отправились 9 человек, которых мы и остановили во время рейда», — сообщил директор заповедника.

При этом, отмечается, что в ходе беседы на месте организатор сознался, что сам на горе никогда не бывал и никакой ответственности за людей нести не собирался притом, что брал с каждого участника похода по две тысячи рублей.

Директор заповедника подчеркнул, что самовольный вход на территорию заповедника строго запрещён, а нарушителей ждет штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей. Для предотвращения подобных случаев в будущем на территории Большехехцирского заповедника введено усиленное патрулирование территории.

Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. Его обломки нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Воздушное судно врезалось в горный хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовский.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стали известны новые подробности крушения Ан-26 под Хабаровском
Экипаж рухнувшего под Хабаровском Ан-26 перепутал направление перед крушением
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы
Другие материалы рубрики
Россия00:0125 октября

«Легкая эпидемия слабоумия»

Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
15:44 8 ноября

Актера Валерия Гаркалина экстренно прооперировали

 
15:22 8 ноября

Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы

 
15:16 8 ноября

Массовая драка c палками и бутылками в Москве попала на видео

Россия00:0118 октября

«Люди просто выживали»

Руины, банды и шариатские суды: как Чечня жила между двумя войнами
15:11 8 ноября

Кадыров рекомендовал отказаться от физических контактов

15:01 8 ноября

«Единая Россия» стала единственным участником выборов в Приморье и Бурятии

14:56 8 ноября

Инфекционист оценил необходимость прививаться при недостаточном титре антител

Россия00:0215 октября

«Он будет терзать человечество»

Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
14:50 8 ноября

Полиция в Подмосковье проведет рейд против нелегальных хостелов

 
14:45 8 ноября

Раскрыта причина ошибочного сокращения срока действия QR-кодов о вакцинации

14:45 8 ноября

Российские подростки толпой избили сверстника

Россия
Красная машина.
30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Все материалы
Мир
Премьер Ирака высказался о покушении на себя
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Меркель объявила об уходе из политики
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Около дипломатического квартала в Багдаде прогремел взрыв
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Стало известно о новых уловках российских банков
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Пообещавший снижать выбросы Китай стал закупать в два раза больше угля
Снимающий в темноте.
Huawei открывает предзаказ на новый смартфон популярной молодежной серии nova
Приложением «ВТБ Онлайн» теперь воспользуются клиенты других банков
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа
Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Кинокомикс «Вечные» стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
На «Госуслугах» начали восстанавливать сроки действия сертификатов вакцинации
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Доктор Комаровский развеял миф о молочных зубах
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Доктор Мясников назвал причины головных болей по утрам
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
«Электричка» Kia для России и другие машины на батарейках
Какие электромобили продаются в России официально
Составлен рейтинг самых популярных иномарок российской сборки
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Кроссовер Lexus RX обзавелся двумя новыми версиями
Видео: коллекция Мерседесов за 20 миллиардов рублей
Кажется, мы нашли самый дорогой гараж в мире
Раскрыт срок выпуска украинского электрического грузовика за 16 тысяч долларов
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Город-герой Керчь.
Как Керченско-Эльтигенская операция помогла освободить Крым во время Великой Отечественной войны?
Все материалы