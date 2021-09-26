Экипаж рухнувшего под Хабаровском Ан-26 перепутал направление перед крушением

Экипаж самолета Ан-26, рухнувшего под Хабаровском, перед падением перепутал направление и запросил у диспетчера правый поворот вместо левого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что воздушное судно летело на высоте около 600 метров и свернуло в ту сторону, где безопасная высота составляет 1600 метров, после чего потерпел крушение в районе горы Хребтовой.

Диспетчер разрешил пилотам выполнение правого разворота. Теперь предстоит выяснить, по какой причине экипаж Ан-26 перепутал направление.

Ранее на месте крушения самолета-лаборатории в Хабаровском крае нашли бортовые самописцы.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском в среду, 22 сентября. Самолет перестал выходить на связь во время технического полета в 40 километрах от города. Обломки самолета нашли в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника. Уточнялось, что воздушное судно врезалось в хребет в трех километрах от дороги поселка Корфовский.

Среди причин ЧП рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования. В МЧС подтвердили гибель всего экипажа Ан-26.

