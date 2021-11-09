Гусман пошутил над Ургантом в эфире Первого канала

Режиссер и постоянный член жюри Клуба веселых и находчивых (КВН) Юлий Гусман в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил над телеведущим Иваном Ургантом. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

Во время передачи, посвященной 60-летию КВН, Ургант встал за трибуну, похожую на ту, за которой обычно находится руководитель проекта Александр Масляков. «Надо сказать, что вот за такой трибуной ты бы не выстоял 60 лет, как Саша. Это невероятно. И главное — он выглядит намного моложе тебя, Вань», — обратился Гусман к ведущему.

Ранее поэт Борис Салибов, написавший гимн КВН, назвал возможных преемников главы проекта. Он предположил, что место Маслякова могут занять его сын или внучка. Также поэт порассуждал о том, почему именно Масляков стал ведущим КВН. По его мнению, тот обладает феноменальной памятью и природным обаянием.

Александр Масляков является постоянным ведущим и руководителем Клуба веселых и находчивых с 1964 года. В 1990 году он основал телевизионное творческое объединение «АМиК» («Александр Масляков и компания»), которое стало заниматься производством программы. В 2002 году Масляков был удостоен ТЭФИ за личный вклад в развитие отечественного телевидения.