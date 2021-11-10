В российском городе появятся VR-медведи

В Салехарде на главной площади к Новому году установят трех интерактивных белых медведей

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят 1,8 миллиона рублей на установку интерактивных медведей на центральной площади Салехарда к Новому году, сообщает издание «NEFT».

На фоне трех объемных фигур медведей горожане могут делать селфи. Кроме того, при наведении телефона на экране будет появляться трехмерная анимация со звуком.

Ранее медведь из Саяно-Шушенского заповедника лапой зафиксировал камеру и снял себя на видео. На кадрах видно, как хищник сам «настраивает» камеру, а затем залезает на дерево.