Футболистами «Динамо» заинтересовались клубы АПЛ

Футболисты московского «Динамо» Константин Тюкавин и Арсен Захарян заинтересовали клубы Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Teamtalk.

18-летний Захарян попал в сферу интересов целого ряда английских команд. Основными претендентами на хавбека считаются «Челси» и «Манчестер Сити». Также Захаряна в своих рядах хотят видеть «Брайтон», «Брентфорд», «Эвертон» и «Лестер Сити». Скауты этих команд также следят и за его одноклубником Тюкавиным.

В сентябре сообщалось об интересе каталонской «Барселоны» к Захаряну. Скауты сине-гранатовых просматривали хавбека и, по словам журналиста Нобеля Арустамяна, остались довольными увиденным.

Захарян — воспитанник Академии имени Коноплева и академии «Динамо». Он дебютировал за взрослую команду бело-голубых в ноябре 2020-го. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провел 13 матчей за «Динамо» и отметился двумя забитыми мячами.