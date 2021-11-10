Женщина после единственной фразы свекрови запретила той сидеть с внучкой

Пользовательница сайта Reddit c ником thjg68 рассказала, что запретила свекрови сидеть с внучкой после того, как услышала от нее одну фразу. Родственница назвала молоко, которым женщина кормит ребенка, грязным.

«Я кормлю дочь грудью, и моя свекровь знает об этом. Каждый раз когда я приходила к ней в гости с ребенком, то оставляла ей много бутылок молока для ребенка», — поделилась она воспоминаниями. Недавно женщина узнала, что мать ее супруга выкидывала все бутылки и давала внучке смесь.

«Она прямо сказала мне, что женское молоко грязное, потому что матери, которые занимаются сексом, загрязняют свое тело», — вспомнила она. Рассказчица пожаловалась, что не раз пыталась наладить отношения со свекровью, но та всегда была настроена негативно по отношению к ней. По словам женщины, супруг даже не попытался защитить ее.

После этого мать перестала оставлять дочь со свекровью и наняла няню. Она поинтересовалась у пользователей, что они думают о ее решении. Многие комментаторы поддержали выбор авторши поста и раскритиковали ее мужа и свекровь.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как бывшая свекровь пристыдила ее за кормление новорожденного ребенка грудью. Мать призналась, что оскорбительные слова женщины довели ее до слез.