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Раскрыта новая схема обмана россиян от имени Моргенштерна

Адвокат Жорин: мошенники используют имя Моргенштерна для выманивания денег у россиян
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Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: @morgen_shtern

Мошенники придумали новую схему обмана россиян от имени популярного рэп-исполнителя Моргенштерна. Уловку злоумышленников раскрыл адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Пятым каналом».

Юрист заявил, что мошенники периодически используют имя Моргенштерна для выманивания денег у россиян. По его словам, недавно в социальной сети TikTok появилась реклама, в которой человек, похожий на рэпера, предлагает поклонникам принять участие в конкурсе, призовой фонд которого якобы составляет один миллион рублей.

Как отметил Жорин, человек, перейдя по ссылке под рекламой, попадает на мошеннический сайт. Там пользователю предлагают выбрать одну из трех коробок, при этом утверждается, что в одной из них содержится приз в размере миллиона рублей. Адвокат подчеркнул, что, сделав выбор, каждый посетитель сайта видит сообщение о том, что выиграл чуть более трех тысяч долларов. Однако затем на экране появляется уведомление об ошибке. Чтобы устранить проблему, юзера просят заплатить 346 рублей. После перевода никакого приза он так и не получает.

Адвокат подчеркнул, что Моргенштерн постоянно борется с мошенниками и уведомляет поклонников о том, чтобы они более тщательно проверяли информацию и в случае сомнений связывались с его представителями, номера которых указаны на официальном сайте артиста и на его страницах в соцсетях. «Все официальные мероприятия, в которых он [Моргенштерн] участвует, есть на его официальной странице в Instagram», — уточнил Жорин.

По словам юриста, рэпер также договорился с ним об оказании бесплатной юридической помощи поклонникам, пострадавшим от аферистов, которые используют его имя. Жорин назвал эту инициативу музыканта благородной. «Помощь будет финансировать сам Алишер. (...) Наверное, это заслуживает того, чтобы взять с нее пример другим артистам, поскольку, наверное, какая-то ответственность артиста перед поклонниками должна быть», — заключил он.

В августе сообщалось, что в интернете начали появляться сайты, предлагающие поддельную криптовалюту от лица Моргенштерна. Мошенники продают пользователям «моргентокены» и «моргенкоины», а потом пропадают с их деньгами.

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