Российский актер раскритиковал Нью-Йорк

Российский актер и режиссер Алексей Золотовицкий раскритиковал Нью-Йорк из-за беспорядка на улицах. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время беседы актера попросили сравнить Москву с другими крупными городами мира. По словам Золотовицкого, он несколько раз путешествовал по США, в отличие от многих мест страны Нью-Йорк оставил неприятное впечатление. «Я недавно был в Нью-Йорке, и там все просто в говне, везде мусор. А приехал к нам, и у нас все вылизано, как в Туркмении. Что я несу? Все, остановись. Люблю Москву», — отметил актер.

Золотовицкий рассказал, что в одну из поездок встретил в Нью-Йорке наркомана, который преследовал его и дергал за одежду. Актеру помог спастись местный таксист. «Это практически завязка для нового спектакля: я уже мечтал поставить что-то про зомби, но, по-моему, мой брат на четвертом курсе меня сейчас опережает», — заявил режиссер.

В августе 2021 года об атмосфере Нью-Йорка высказалась российская актриса Ольга Кабо. Город произвел на нее «подавляющее впечатление» из-за высотных зданий. По словам актрисы, в сравнении с американским городом Москва устроена гармоничнее.