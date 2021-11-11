Апартаменты в России оставили без статуса жилья

Госдума на неделю отложила рассмотрение законопроекта, предусматривающего присвоение апартаментам статуса жилых помещений, передает РИА Новости.
Таким образом, апартаменты пока вновь оставили без статуса жилья. Законопроект во время заседания в Госдуме раскритиковали представители ряда думских фракций, поэтому спикер нижней палаты Вячеслав Володин решил перенести обсуждение документа.
Он также предложил пригласить на рассмотрение законопроекта министра правительства, ответственного за проблемы строительства и жилищной политики.
Документ, устанавливающий правовой статус апартаментов, вводит понятие «многофункциональное здание» и определяет правила обслуживания помещений в нем, а также правила оплаты коммунальных услуг для жителей.
Специалисты по недвижимости оценили возможное изменение цен на апартаменты по договорам долевого строительства (ДДУ) при введении НДС на услуги девелоперов. С указанной инициативой ранее выступил Минфин в рамках формирования бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.