Апартаменты в России оставили без статуса жилья

Госдума на неделю отложила рассмотрение законопроекта, предусматривающего присвоение апартаментам статуса жилых помещений, передает РИА Новости.

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Таким образом, апартаменты пока вновь оставили без статуса жилья. Законопроект во время заседания в Госдуме раскритиковали представители ряда думских фракций, поэтому спикер нижней палаты Вячеслав Володин решил перенести обсуждение документа.

Он также предложил пригласить на рассмотрение законопроекта министра правительства, ответственного за проблемы строительства и жилищной политики.

Документ, устанавливающий правовой статус апартаментов, вводит понятие «многофункциональное здание» и определяет правила обслуживания помещений в нем, а также правила оплаты коммунальных услуг для жителей.

Специалисты по недвижимости оценили возможное изменение цен на апартаменты по договорам долевого строительства (ДДУ) при введении НДС на услуги девелоперов. С указанной инициативой ранее выступил Минфин в рамках формирования бюджетной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.