Дерипаска выиграл суд у Навального

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Олега Дерипаски к Алексею Навальному (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признанного экстремистской организацией), признав распространенные им сведения не соответствующими действительности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Алексея Мельникова.

Как рассказал юрист, суд обязал Навального удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете «Коммерсантъ» официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Кроме того, суд взыскал с Навального один рубль в качестве компенсации, о чем просил Дерипаска. Навальный, который находится по приговору суда в колонии, может исполнить решение суда через своих доверенных лиц. Если же он после вступления решения в законную силу не исполнит его, то будет подвергнут штрафу в размере 50 тысяч рублей в день за каждый день просрочки.

Дерипаска выиграл суд по иску, поданному им в марте 2020 года из-за выпуска программы «Навальный Live», в котором утверждалось, что бизнесмен якобы получает поддержку госбанков на нерыночных условиях. Миллиардер потребовал опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию в размере один рубль.