Стало известно о задержании в Белоруссии чемпионки мира по лыжному фристайлу

Чемпионка мира по лыжному фристайлу из Белоруссии Александра Романовская находится в Партизанском РУВД Минска. Об этом сообщает Фонд спортивной солидарности (BSSF) в Telegram.

Как стало известно организации, спортсменку задержали в среду, 10 ноября, после тренировки. Причины произошедшего выясняются.

25-летняя Романовская специализируется в акробатике. Она выиграла золото на мировом первенстве 2019 года. В том же году она одержала две победы на Универсиаде. В январе 2020-го спортсменке было присвоено звание Заслуженного мастера спорта Белоруссии.

После начала протестов против итогов президентских выборов в стране в августе 2020 года фристайлистка активно выражала гражданскую позицию. Спортсменка подписывала открытые письма против применения насилия в отношении протестующих, а также участвовала в записи соответствующих видеообращений.