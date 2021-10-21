Тимановская вспомнила об угрожавших сломать ей руки сторонниках Лукашенко

Бегунья Кристина Тимановская в своем Instagram высказалась в адрес сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я — подстилка, иуда... Никогда прежде я не получала такого хейта», — вспомнила легкоатлетка. Тимановская добавила, что не она предала страну, а руководство страны предало народ.

10 октября Тимановская раскритиковала в Instagram Белорусскую федерацию легкой атлетики (БФЛА). «Если бы вы знали, скольких спортсменов они погубили. Даже я наблюдала, как по связям пропихивают людей в сборные, а перспективные должны уходить», — заявила она тогда.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной и попытался насильственно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства родной страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета вместо Белоруссии спортсменка отправилась в Польшу.

