Тимановская рассказала о своих комплексах

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что у нее есть ряд претензий к своей внешности. Спортсменка высказалась в Instagram.

Среди комплексов спринтер упомянула недовольство зубами, прикусом, носом, венами, губами, а также весом. По словам Тимановской, она всегда считает себя то слишком худой, то слишком толстой.

«По факту это наши установки, которые случайно нам навязали окружающие, либо это может быть комплекс из детства», — заявила спортсменка. Она также добавила, что человек должен сам принимать и трансформировать свои комплексы.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Играх в Токио и попытался принудительно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета, вместо Белоруссии спортсменка улетела в Польшу.