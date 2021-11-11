Россиянам разъяснили правила сноса домов рядом с газопроводом

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что сносить дом или подсобное помещение, которое находится рядом с газопроводом, без судебного решения запрещено. В этом случае необходимо доказать, что собственник не знал об ограничениях, сообщает «Секрет фирмы».

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Поводом для разъяснения правил стала история жителя Московской области Юрия Тихонова, во владении которого находится участок в садовом товариществе недалеко от города Сергиев Посад. С 1975 года там возведены дом, сараи, теплицы и ограждение. Собственник получил иск от газоснабжающей организации — его попросили снести постройки рядом с газопроводом за свой счет.

Владелец обратился в несколько судов, где ему подтвердили необходимость сноса объектов. В качестве аргумента правосудие указало, что постройки могут создавать угрозу для жизни. Однако Тихонов не знал об ограничениях в расположении владений. В итоге мужчина обратился в Конституционный суд, отметив, что другие инстанции не приняли во внимание долгий период владения участком и добросовестность хозяина. В КС подтвердили, что нельзя обязать владельца снести постройки без решения суда.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова разъяснила правила строительства второго дома на участке. По словам эксперта, российское законодательство не содержит прямого запрета на строительство второго дома на территории, однако собственник должен учитывать площадь земельного участка, которая может быть занята объектами недвижимости.