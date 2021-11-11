Капризов установил очередной рекорд в НХЛ

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на четверг, 11 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей одну из шайб забросил российский форвард Кирилл Капризов. Эта шайба стала для нападающего 30-й в составе «Миннесоты», благодаря чему он установил очередной рекорд.

Россиянину для достижения отметки в три десятка голов потребовалось 67 матчей за «Уайлд». Предыдущее достижение принадлежало Мариану Габорику, забросившему 30 шайб за 93 матча.

В прошлом сезоне Капризов переписал несколько рекордов «Миннесоты». В их числе достижение по количеству заброшенных шайб в дебютном сезоне, которых у россиянина оказалось 27. Ранее больше всех в первом для себя регулярном чемпионате забрасывал Габорик (18).