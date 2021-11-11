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В Крыму отреагировали на угрозы Киева русской пословицей

Глава «Белорусов Крыма» Чегринец: власти Украины продолжают русофобскую мышиную возню
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Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Украинские власти продолжают «пустую русофобскую мышиную возню» вместо решения внутренних проблем. Такое мнение выразил председатель региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец в интервью РИА Новости.

Таким образом он отреагировал на заявление представителя украинского МИД Олега Николенко по вопросу позиции Белоруссии относительно статуса полуострова. По словам главы автономии, «крах современной Украины неизбежен».

Чегринец также заявил, что угрозы Киева можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет». «Непоправимые последствия начались на Украине, когда там произошел вооруженный переворот в 2014 году. И продолжились, когда власти Украина в 2020 году поддержали подобные действия в Белоруссии и до сих пор не признают законно избранного белорусского президента», — сказал он.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что «Крым является сейчас российской территорией». В ответ на это представитель МИД Украины Олег Николенко предупредил Минск, что признание полуострова российским приведет к непоправимым последствиям.

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