В МИД заявили о попытке НАТО проверить Россию на прочность

Наращивание присутствия военных сил НАТО в Черном море — очередная попытка проверить Россию на прочность. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что на фоне активизации Североатлантического альянса риски столкновений в Черноморском регионе возрастают. По словам Рябкова, страны-члены НАТО пренебрегают существующей угрозой военного обострения.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжат проводить операции у границ России. «Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке. Это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал он. По его словам, американские военные намерены продолжать летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что действия Вашингтона в акватории Черного моря — такие, как проход военных кораблей — указывают на попытку угрожать России войной. По ее мнению, военные учения — это прикрытие, а истинная цель американских военных — разработка «путей военных действий» на украинской территории.