Названы районы-лидеры Московского региона по росту цен на трехкомнатные квартиры

В поселке Барвиха средняя цена за трехкомнатную квартиру увеличилась на 137 процентов

Поселок Барвиха в Одинцовском районе назвали лидером среди районов Москвы и Подмосковья по росту стоимости трехкомнатных квартир. За 11 месяцев с декабря 2020 года цены в Московском регионе в среднем увеличились на 137 процентов. Об этом говорится в исследовании IT-компании Realiste, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Средняя цена за трехкомнатную квартиру в Барвихе поднялась с 8,7 миллиона до 20,6 миллиона рублей. Вторую строчку рейтинга занял район Очаково-Матвеевское с динамикой роста в 52,3 процента. Ниже расположились город Краснознаменск и поселок Развилка в Ленинском городском округе — показатель достиг чуть более 39 процентов в каждом случае.

Наименьший рост зафиксировали в районах Северный и Шереметьевский, где показатели достигли 27,5 и 27,3 процента соответственно. Чуть больше «трешки» подорожали в районе деревни Троицкое-Александрово — на 28,6 процента. В поселке Удельная Раменского района и в районе Останкинский-Ростокино подобные объекты подорожали почти на 31 процент.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Азбука Жилья» определили, что в районах Москвы, где открываются новые станции метро, стоимость вторичных квартир квартир может увеличиться на 8-15 процентов. Потенциал роста цен зафиксировали в Нагатинском Затоне и Северном районе.