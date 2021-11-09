Названы районы Москвы с потенциальным ростом цен на жилье

«Азбука Жилья»: в 2022-2023 годах вторичные квартиры могут подорожать в Нагатинском затоне

В районах столицы, где открываются новые станции метро, стоимость вторичных квартир квартир может увеличиться на 8-15 процентов. Потенциал роста цен на жилье в Москве проанализировали эксперты агентства недвижимости «Азбука Жилья», сообщает РБК.

Среди столичных районов, где в 2022-2023 годах может увеличиться стоимость жилья, эксперты назвали Нагатинский Затон, где появятся две станции метро — «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Вторую строчку рейтинга занял Северный район — там строится станция «Физтех». В списке также оказались районы Нагорный, Дмитровский и Бескудниковский. В будущем подорожание ожидают в Троицке (к 2024 году), а также Западном и Восточном Бирюлеве (к 2027 году).

Риелторам удалось сделать прогноз на основе анализа динамики цен на жилье в районах, где метро строилось в 2016-2020 годах. Максимальный рост цен на «вторички» обычно фиксируют в течение двух месяцев до открытия новой станции и двух месяцев после.

Ранее риелторы назвали районы старой Москвы, в которых зафиксировали самый заметный рост цен на жилье в новых домах. К сентябрю 2021 года сильнее всего квартиры подорожали в новостройках в Марьиной Роще, Свиблово и Кунцево. Средняя цена квадратного метра тогда установилась на отметке 322,6 тысячи рублей.