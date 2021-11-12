Биолог дала советы переболевшим COVID-19 россиянам

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова дала советы людям, которые переболели COVID-19. В своем Telegram-канале она перечислила врачей, которых нужно пройти после перенесенного коронавируса.

По словам биолога, в первую очередь следует исключить миокардит. Для этого нужно посетить кардиолога.

«Перед походом к врачу несколько раз смерьте давление и пульс. Врач сделает вам эхокардиограмму и, если нужно, назначит лечение», — посоветовала она.

После кардиолога следует направиться к гематологу. Перед его посещением необходимо сдать коагулограмму, которая проверит свертываемость крови, а также общий анализ крови.

«Если все нормально, можете не ходить. Если есть отклонения, врач подберет режим разжижающих кровь препаратов», — пишет Баранова.

Остальных врачей стоит проходить только при наличии симптомов. При болях или онемении в голове, спине, мышцах нужно направляться к невропатологу. При тяжести в ногах — к флебологу, при расстройствах желудочно-кишечного тракта — к гастроэнтерологу.

Кроме того, биолог рекомендует посетить психиатра для снижения тревожности и нервозности на фоне постковидного синдрома.

Ранее заслуженный российский врач, доктор медицинских наук, хирург, профессор Владимир Вторенко назвал тяжелые последствия коронавируса при постковидном синдроме. По его словам, у части пациентов появляются ревматологические заболевания и невралгические нарушения.