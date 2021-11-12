Названы влияющие на выработку антител после вакцинации от COVID-19 факторы

Терапевт Баранова: стресс и плохое питание влияют на выработку антител после вакцинации

Врач функциональной диагностики, терапевт «Медскан» Анна Баранова в интервью ТАСС назвала ряд факторов, влияющих на формирование иммунного ответа после вакцинации от COVID-19.

Она отметила, что выработка антител — это иммунный процесс, и его эффективность зависит от различных факторов. В частности, замедлить или снизить эффективность этого процесса могут хронические заболевания, наличие текущих инфекций, авитаминоз, стресс, некачественное или недостаточное питание, а также плохая экология.

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«Для того, чтобы вакцинация прошла максимально успешно, можно посоветовать пройти небольшое обследование перед ее проведением, ведь не каждый "упадок сил" будет свидетельствовать о нарушении иммунных механизмов. Важно в комплексе оценить выраженность хронических болезней, если они есть, проверить состояние организма по анализам крови», — посоветовала терапевт.

Баранова пояснила, что признаки нарушения со стороны иммунитета будут видны уже по результатам простого общего анализа крови. Кроме того, отметила врач, следует проверить уровень витамина Д — одного из важных витаминов, участвующих в работе иммунной системы.

При этом, терапевт напомнила, нужно учитывать, что иммунные процессы индивидуальны для каждого человека, и формирование ответа будет протекать у всех по-разному. «Поэтому после вакцинации мы наблюдаем разное количество выработанных антител у разных людей», — отметила врач.

Ранее стало известно, что ученые Северо-Восточного федерального университета внедрили новый метод диагностики иммунитета против вируса SARS-CoV-2. Подход ELISPOT заключается в идентификации специфичных цитокинов, которые выделяются при активации лимфоцитов в ответ на вирусную инфекцию.