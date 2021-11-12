Губерниев призвал наказать брата Нурмагомедова после наезда на полицейского

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на задержание российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова после наезда на полицейского в аэропорту Махачкалы. Его слова приводит Vseprosport.ru.

Губерниев призвал наказать спортсмена и назвал совершенное правонарушение серьезным. «Не надо наезжать на полицейских. Это насилие в отношении сотрудника органов власти. Но решает суд», — осудил он бойца. Журналист добавил, что ситуация негативно скажется на карьере бойца, однако он сам виноват в этом.

Toyota Camry с Нурмагомедовым совершила наезд на сотрудника полиции у аэропорта Махачкалы, находящегося в Каспийске. Автомобиль остался брошен в Дагестане, а спортсмен с приятелем отправились в Москву. Там они были задержаны. Против них возбуждено уголовное дело.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.