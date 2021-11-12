Брата Нурмагомедова доставят в Дагестан

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова доставят из Москвы в Дагестан после наезда на полицейского в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции рассказали, что в отношении спортсмена должны быть проведены следственные действия. В ночь с 11 на 12 ноября РЕН ТВ писал, что Нурмагомедова повели в сторону терминала вылета, где он в сопровождении конвоя должен был сесть в самолет до Махачкалы.

Toyota Camry с Нурмагомедовым совершила наезд на сотрудника полиции у аэропорта Каспийска. Автомобиль остался брошен в Дагестане, а спортсмен с товарищем отправились в Москву. Там он и был задержан. Против бойца возбуждено уголовное дело.

Усман — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.