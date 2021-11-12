Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе дела брата Нурмагомедова

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе следствия по делу о наезде на полицейского в аэропорте Каспийска. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Бастрыкин распорядился доложить ему о промежуточных результатах расследования дела, возбужденного в отношение российского бойца смешанного стиля (MMA) Усмана Нурмагомедова. Спортсмен задержан в Москве и должен был быть доставлен в Дагестан, однако соответствующий приказ был составлен неверно и Нурмагомедов был отправлен в СИЗО в подмосковных Химках.

Toyota Camri с Нурмагомедовым совершила наезд на сотрудника полиции у эаропорта Каспийска. Автомобиль остался брошен в Дагестане, а спортсмен с товарищем отправились в Москву. Боец — двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. В частности, он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.