Канада решила вернуть домой семьи сотрудников посольства в Гаити

Министерство иностранных дел Канады приняло решение вернуть домой некоторых сотрудников и семьи дипломатов посольства в Гаити. Об этом сообщает ТАСС.

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«Ситуация в области безопасности в Гаити стремительно ухудшается. МИД Канады принял решение временно вывезти вспомогательный персонал и членов семей сотрудников канадского посольства из Гаити», — сказано в заявлении ведомства.

В министерстве уточнили, что в Порт-о-Пренсе останутся дипломаты и работники консульства для оказания помощи канадцам, находящимся в этой стране.

Проблемы с безопасностью начались в островном государстве после, того как в президентской резиденции был убит в глава страны Жовенель Моиза. Теперь вооруженные группировки похищают по всей стране людей, берут в заложники пассажиров транспорта, а одна из крупнейших гаитянских банд грозится насильственно свергнуть нынешнего премьер-министра Ариэля Анри, если он добровольно не уйдет в отставку. Потребовавшие ухода политика с поста подозревают его в причастности к убийству президента.