На Гаити крупнейшая вооруженная банда вознамерилась свергнуть премьер-министра Ариэля Анри и обещает привести угрозы в действие, если политик не согласится добровольно подать в отставку. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на главаря формирования Джимми Шеризье.

Он заявил, что готов отстранить от власти Анри даже ценой крови, добавив, что банда требует ухода не конкретно премьер-министра, а тех пяти процентов людей у власти, которые удерживают 95 процентов богатств страны.

Материалы по теме Свой — чужой. Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать? Цели номер один. Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов

Потребовавшие отставки политика также подозревают его в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза, основываясь на том, что он беседовал по телефону в ночь нападения на резиденцию главы государства с одним из главных подозреваемых Жозефом-Феликсом Бадье.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.

В адрес сотрудников и судей, расследующих убийство, регулярно поступали анонимные угрозы. Время появления угроз свидетельствует о том, что во внутренних службах министерств были информаторы.

По словам вдовы президента Гаити Мартины Моиз, президент в ночь убийства пытался позвонить сотрудникам, обязанным обеспечивать его безопасность. Однако никто из 50 человек не стал защищать резиденцию.

