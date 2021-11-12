У российской «Луны-25» выявили неисправность

ТАСС: в одном из приборов станции «Луна-25» выявлена неисправность

В одном из приборов российской межпланетной станции «Луна-25», которую планируется запустить к естественному спутнику Земли в 2022 году, выявили неисправность, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Роскосмос».

Неполадки обнаружены в доплеровском измерителе скорости и дальности (ДИСД-ЛР), предназначенном для обеспечения мягкой посадки станции.

«С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года», — заявили в госкорпорации.

В ноябре заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак сказал, что запуск в 2022 году станции «Луна-25» поможет России вырваться вперед в «лунной гонке».

В июне 2018 года портал NASASpaceFlight.com сообщил, что первая российская лунная миссия сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.