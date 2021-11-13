России предрекли лидерство в «лунной гонке»

Заведующий лабораторией ИКИ РАН Максим Литвак заявил, что запуск в 2022 году межпланетной станции «Луна-25» поможет России вырваться вперед в «лунной гонке», сообщает РИА Новости.

На заседании РАН по космосу Литвак предрек России лидерство в «космической гонке». По его мнению, миссия «Луна-25» обеспечит стране первые позиции в этой области.

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«Если эта миссия будет реализована, то мы здесь сможем вырваться вперед не только китайцев, но и других претендентов этой лунной гонки. В ближайшие несколько лет таких китайских аналогов пока нет», — подчеркнул член РАН.

Ранее запуск российской «Луны-25» официально отложили на июль 2022 года. Об этом сообщил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. При этом ранее вице-президент РАН академик Юрий Балеги, заявлял о нехватке времени для завершения подготовки аппарата.

Пуск «Луны-25» запланирован с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Работа над «Луной-25» (первоначальное название — «Луна-Глоб») началась в 2005 году. Изначально зонд собирались запустить в 2014 году, но решение о замене ракеты-носителя привело к первому переносу запуска. Последняя советская миссия на Луну («Луна-24»), в ходе которой на Землю со спутника доставили образцы грунта, состоялась в 1976 году.