Мошенники украли у российской семьи собранный на лечение ребенка миллион рублей

Московская семья, копившая деньги на лечение больного лейкозом ребенка, стала жертвой мошенников. Аферисты украли у них 980 тысяч рублей, Об этом пишет «360».

По словам матери, несколько дней назад ей позвонили телефонные аферисты и обманным путем заполучили данные для доступа к банковскому счету, на котором хранилась накопленная сумма. Затем женщину переключили на якобы банковское отделение, где ее попросили продиктовать коды, которые придут ей на телефон. При этом, потерпевшая отметила, что оператор просила не диктовать коды ей, а говорить только после звукового сигнала — якобы, так компьютер начнет работать.

В конце разговора пострадавшую попросили не распространяться о случившемся, чтобы не портить репутацию банка, и пообещали, что проведут проверку, а утром свяжутся с ней.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело, однако результата пока нет. В ведомстве сообщили, что контролируют ход расследования уголовного дела о краже, совершенной с банковского счета, в крупном размере.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге у 85-летней блокадницы Ленинграда украли крупную сумму денег — 1,2 миллиона рублей. Мошенники притворились племянницей пострадавшей, которая, по легенде, попала в аварию, переходя дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Для того чтобы лжеплемянницу не посадили, от пенсионерки 800 и 400 тысяч рублей.