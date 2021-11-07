Мошенники украли у блокадницы крупную сумму денег

В Екатеринбурге у 85-летней блокадницы Великой Отечественной войны украли крупную сумму денег — 1,2 миллиона рублей, сообщает портал E1. Об этом рассказала племянница пенсионерки, которой притворилась мошенница.

«Женщина, которая притворялась мной, сказала, что я попала в аварию, что переходила дорогу на красный свет и меня сбила машина. В этой выдуманной аварии пострадала водитель — женщина, беременная двойней. Для того чтобы меня не посадили, от тети потребовали деньги. Она отдала», — заявила племянница потерпевшей.

Также она добавила, что злоумышленники тщательно продумали схему обмана. Так, когда во время разговора в какой-то момент пенсионерка все-таки заметила различия в голосе с ее племянницей, женщина объяснила это последствиями ДТП. К блокаднице приходили дважды, забрав в первый раз 800 тысяч рублей, и 400 тысяч во второй.

Мужчина, общавшийся с ней по телефону от имени сотрудника МВД попросил ее никому не сообщать о происшествии, иначе его уволят с работы. Деньги, по словам племянницы пенсионерки, он требовал не на взятку, а на необходимую пострадавшей женщине дорогостоящую операцию.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали обманывать россиян, представляясь пенсионерам сотрудниками Пенсионного фонда России (ПФР) и предупреждать их о «снижении» выплат. Так 76-летняя москвичка отдала 75 тысяч рублей, следуя инструкциям злоумышленников.