Гражданин Таджикистана пропагандировал в России терроризм и получил срок

Военный суд Абакана приговорил к 2,5 годам лишения свободы гражданина Таджикистана, пропагандировавшего на территории России идеи запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Хакассии.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, говорится, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам спецслужб удалось задокументировать факт распространения проживающим в Абакане гражданином Республики Таджикистан террористической идеологии. «Приговором 1-го Восточного окружного военного суда сторонник террористических организаций был признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы», — сообщили в ФСБ.

Также за несообщение о преступлении был осужден его соотечественник, проживавший с ним в одной квартире и знавший о преступной деятельности осужденного. Наказание предусмотрено статьей 205.6 («Несообщение о преступлении»). Он лишен вида на жительство в России и обязан выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

В сентябре сотрудники ФСБ в Красноярске также задержали двух вербовщиков в ряды «Катиба Таухид валь-Джихад». А в конце августа спецназ ФСБ выявил главарей и участников «Катиба Таухид валь-Джихад» .В результате спецоперации был задержан 31 террорист. По местам жительства подозреваемых в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае, изъята запрещенная религиозная литература, средства связи, носители информации и банковские карты.

