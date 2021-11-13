Американская компания Apple выплатит сотрудникам миллионы долларов из-за проверок сумок, она согласилась урегулировать коллективный иск на сумму в 29,9 миллиона долларов, поданный против нее в 2013 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов фирмы обратились в суд с утверждением, что компания нарушила закон штата, не оплатив время, которое люди затратили на проверку сумок в целях обеспечения безопасности.

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Apple полагает, что эти проверки были необходимы, чтобы удостовериться, что сотрудники не прячут в них украденные электронные устройства. В 2015 году судья отклонил исковое заявление, но в 2020 году апелляционный суд постановил, что затраченное время следует оплатить.

Адвокаты истцов обратились к федеральному судье в США, чтобы одобрить мировое соглашение. По нему каждый из обратившихся получил по 1286 долларов. Компания информацию не прокомментировала.

Ранее в Японии машинист поезда подал в суд на работодателя, железнодорожную компанию JR West, из-за выписанного ему штрафа в 49 центов, которые вычли у него за опоздание на работу на одну минуту, случившееся не по его вине. Он потребовал выплатить ему 19,3 тысячи долларов.

