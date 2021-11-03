В США конгрессвумен 20 раз оштрафовали за отсутствие маски

CNN: в США конгрессвумен Грин оштрафовали на 48 тысяч долларов за отказ носить маску

В США конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) оштрафовали суммарно на 48 тысяч долларов за отказ носить маску в зале заседаний Палаты представителей. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, политика штрафовали за несоблюдение антиковидных мер не менее 20 раз. После получения первоначального предупреждения в мае ее обязали выплатить 500 долларов за отсутсвие маски на заседаниях. За каждое последующее нарушение ее штрафовали на 2,5 тысячи долларов, руководствуясь правилами Палаты представителей. Выплаты вычитают из зарплаты конгрессвумен.

23 октября Грин предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену за злоупотребления властью и готовность использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру. Республиканка также обвинила главу Белого дома в попустительстве коррупции и других тяжких преступлениях.

30 июля сообщалось, что Байден обязал американских госслужащих вакцинироваться от COVID-19 или регулярно сдавать тесты на коронавирус. Госдарственный лидер заявил, что каждый федеральный госслужащий должен будет подтвердить свой статус вакцинации. По его словам, в случае непредоставления информации о прививке сотрудники будут обязаны носить маску и ограничены в командировках.