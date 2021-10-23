Конгрессвумен предложила объявить импичмент Байдену из-за сына

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за его сына Хантера, передает РИА Новости. По ее мнению, нынешний глава государства на посту вице-президента злоупотреблял властью в интересах наследника.

«Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену», — заявила республиканка.

Грин также обвинила главу Белого дома в попустительстве коррупции и других тяжких преступлениях. Она уверена, что сын лидера влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на услуги.

По мнению конгрессвумен, Байден ставил под угрозу безопасность американских институтов власти и показал, что останется угрозой нацбезопасности, если останется на своем посту. Она призвала запретить президенту в будущем занимать любые ответственные должности.

Ранее представители Республиканской партии в конгрессе США потребовали отправить в отставку американского президента Джо Байдена из-за ошибок, допущенных при выводе войск из Афганистана.

В конце августа с таким же предложением выступила занимавшая в администрации бывшего президента США Дональда Трампа должность постпреда при ООН Никки Хейли (Nikki Haley). Она обвинила действующего американского лидера в том, что он не справляется с ситуацией в Афганистане. К ней присоединились другие конгрессмены.

