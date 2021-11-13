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Кристина Асмус рассказала о травле «с самого детства»

Актриса Асмус заявила о травле после развода с Харламовым и осудила кибербуллинг
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Кристина Асмус
Кристина Асмус
Фото: @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о травле, с которой она сталкивалась с «с самого детства». Артистка осудила кибербуллинг в своем Instagram-аккаунте.

Асмус заявила, что ее травили в классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте, и «это продолжается в сети уже многие годы». Она напомнила, что после выхода фильм «Текст», где артистка снялась в откровенных сценах, на нее обрушилась волна хейта.

«Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ — распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют», — пожаловалась Асмус на травлю после развода с бывшим супругом, юмористом Гариком Харламовым.

Актриса подчеркнула, что не понимает, откуда в людей возникает столько злости. «Я тоже росла травмированным ребенком, которого били и не любили, но я стараюсь работать с этим», — отметила она. Асмус призвала не обесценивать чувства человека, оскорбленного в сети, не отвечать на негативные комментарии и не оскорблять в ответ. «И помните, что травля в сети может коснуться каждого», — заключила она.

Ранее Асмус рассказала о критических проблемах со здоровьем и скандале из-за съемок. Она пожаловалась на высокое давление, кровотечение из носа, лопнувшие капилляры и другие недомогания.

Кристина Асмус и Гарик Харламов официально развелись 29 октября 2020 года. Мировой суд расторг семилетний брак. Процесс длился четыре месяца, поскольку судья давал супругам время на примирение.


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